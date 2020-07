O espanhol Juanfran, do São Paulo, durante uma entrevista por vídeo concedida à Efe. EFE/Alex Mirkhan

Há um ano no Brasil e se sentindo tão adaptado que já fala como se também tivesse a nacionalidade do país, Juanfran não dá certeza de que renovará com o São Paulo, mas revela que essa é sua vontade e que não pretende retornar à Espanha sem conquistar um título pelo Tricolor.

"Não posso voltar sem ser campeão pelo São Paulo primeiro", declarou o lateral, de 35 anos, em entrevista exclusiva à Agência Efe, na qual explicou que seu futuro também passa por quem vai suceder Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, na presidência do clube.