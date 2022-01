Um juiz da Austrália ordenou durante uma audiência de emergência realizada nesta sexta-feira que o tenista sérvio Novak Djokovic não seja "imediatamente" deportado até que a Justiça do país revise a decisão do governo de cancelar seu visto pela segunda vez.

O Tribunal do Circuito Federal de Melbourne realizou uma audiência de emergência após o ministro da Imigração, Alex Hawke, cancelar o visto do tenista - que entrou no país sem estar vacinado contra a covid-19 - por motivos sanitários e de ordem pública.