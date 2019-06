O juiz da Suprema Corte de Justiça da República Dominicana Francisco Ortega Polanco enviou nesta sexta-feira para julgamento seis dos sete indiciados pelo escândalo de pagamento de propinas da Odebrecht no país.

Serão julgados o senador Tommy Galán, do governista Partido da Libertação Dominicana (PLD); o ex-ministro de Obras Públicas e membro da mesma legenda, Víctor Díaz Rúa; e o ex-presidente do Senado, Andrés Bautista García, do Partido Revolucionário Moderno (PRM).