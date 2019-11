O juiz Moisés Guillamón, do Tribunal Mercantil número 12 da Espanha, negou autorização para que Villarreal e Atlético de Madrid se enfrentem, pela 16ª rodada do campeonato do país, em Miami, nos Estados Unidos.

A ideia de levar o jogo para fora do país partiu da liga que organiza a competição e foi aceita pelos dois clubes. A entidade, inclusive, solicitou medida cautelar para que a partida pudesse acontecer em território americano.