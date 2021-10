O ex-meia-atacante da seleção brasileira e do Real Madrid Julio Baptista avaliou positivamente o início de temporada e a capacidade de superação de Vinicius Júnior, um dos destaques do clube espanhola no início da temporada.

"Ele chegou em um momento complicado, em que havia muitas críticas para um jogador com 17 anos, que estava levando o Madrid nas costas. Agora, com o passar do tempo, as partidas disputadas, ele não sente a pressão e está amadurecendo", disse o ex-São Paulo.