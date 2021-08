Atual bicampeão olímpico no hipismo CCE na disputa individual, o alemão Michael Jung lidera a prova nos Jogos de Tóquio ao término da primeira das três modalidades da competição, a do adestramento, realizada no campo equestre Baji Koen.

Favorito ao título, Jung, que monta 'Chipmunk FRH', acumula 21,10 pontos de penalidade. O segundo colocado é o britânico Oliver Townend ('Ballaghmor Class'), que tem 23,60. Em terceiro está o chinês Alex Hua Tian ('Don Geniro'), com 23,90.