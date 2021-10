O brasileiro Juninho Pernambucano, diretor esportivo do Lyon, foi punido nesta quarta-feira com três jogos de suspensão pelo seu comportamento após o empate em 1 a 1 entre sua equipe e o Saint-Étienne, no dia 3 deste mês, pela 9ª rodada do Campeonato Francês.

A Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) destacou em nota que seu cumprimento entrará em vigor na próxima terça-feira, dia 19, mas afirmou que a sanção em dois desses três jogos está isenta de cumprimento.