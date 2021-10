13 out 2021

EFE Madri 13 out 2021

O zagueiro francês Lucas Hernández, do Bayern de Munique, será obrigado a cumprir período na prisão, de acordo com ordem emitida por um tribunal de Madri, na Espanha, que julgou o jogador, considerado reincidente em crimes relacionados com violência contra a mulher.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça de Madri, Hernández foi condenado a seis meses de detenção por ter desrespeitado a ordem de distanciamento da namorada, com quem viajou em lua de mel, apesar de ambos terem o mesmo tipo de medidas vigorando para com o outro.