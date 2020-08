Juventus e Lyon se reencontrarão neste sábado, na Itália, mais de cinco meses após duelo na França, em que os anfitriões levaram a melhor por 1 a 0, para definir mais um classificado às quartas de final da Liga dos Campeões.

Na ida, no Groupama Stadium, os donos da casa levaram a melhor graças a gol do meia francês Lucas Tousart. Com isso, para a volta, levam a vantagem de poder empatar o perder pela margem mínima - desde que balancem a rede uma vez -, para avançar. Em caso a Juve devolva o placar, haverá prorrogação.