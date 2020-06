Caso a Juve vença a decisão, o português Cristiano Ronaldo erguerá o 14º troféu diferente com a camisa de um clube, já que nunca conquistou a Copa da Itália. EFE/ALESSANDRO DI MARCO

Juventus e Napoli, cinco dias após o retorno do futebol na Itália, decidirão nesta quarta-feira a copa nacional, segundo título mais importante do país, em jogo que acontecerá no Estádio Olímpico, em Roma, sem a presença de público nas arquibancadas.

Os dois times que duelarão pelo troféu superaram nas semifinais, nesse meio de semana, Milan e Inter de Milão, respectivamente. O representante de Turim, avançou após dois jogos que terminaram com igualdade no placar; enquanto o de Nápoles ganhou uma partida e empatou outra, para se garantir na decisão.