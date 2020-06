Depois de ter voltado da quarentena com dois empates sem gols, ambos pela Copa da Itália, a Juventus fez as pazes com a rede nesta segunda-feira e retornou ao Campeonato Italiano com uma vitória sobre o Bologna por 2 a 0 no Allianz Stadium, ratificando a condição de líder da competição.

O futebol no país europeu foi retomado há pouco mais de uma semana, depois de mais de três meses de paralisação provocada pela pandemia de coronavírus, com as semifinais e a final da copa nacional. A Juve empatou sem gols com o Milan e depois com o Napoli, que foi campeão nos pênaltis.