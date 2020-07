Naquele que, ao menos no papel, era o jogo mais difícil até o fim da competição, a Juventus deu mais um passo rumo ao nono título seguido do Campeonato Italiano nesta segunda-feira ao vencer a Lazio por 2 a 1 no Allianz Stadium, com dois gols de Cristiano Ronaldo.

O resultado obtido na partida de encerramento da 34ª de 38 rodadas levou a Juve, líder da tabela de classificação, a 80 pontos, oito a mais que a segunda colocada, a Inter de Milão, que neste domingo empatou com a Roma em 2 a 2 na capital.