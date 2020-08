A Juventus demitiu neste sábado o técnico Maurizio Sarri, após a eliminação da equipe de Turim das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa ontem para o Lyon.

"A Juventus anuncia que Maurizio Sarri foi demitido como treinador da equipe principal. O clube deseja agradecer ao treinador por ter escrito uma nova página na história da equipe com a vitória do nono título consecutivo, que coroou um percurso pessoal que o conduziu escalar todas as categorias do futebol italiano", diz o comunicado oficial divulgado pela Juventus.