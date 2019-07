O volante francês Adrien Rabiot, recém-contratado pela Juventus, disse durante a entrevista coletiva de apresentação realizada nesta terça-feira que a equipe italiana está "um degrau acima do" Paris Saint-Germain (PSG).

"A Juventus é um clube muito prestigiado. Está um degrau acima do Paris Saint-Germain e é também, por isto, a equipe que escolhi. Ganhar a 'Champions' é complicado, é preciso experiência e a Juventus a adquiriu nestes anos com as duas finais", afirmou Rabiot durante sua apresentação oficial como novo jogador do clube.