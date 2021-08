O atacante Harry Kane acabou com todas as dúvidas sobre sua permanência no Tottenham nesta quarta-feira, ao confirmar que continuará na equipe londrina neste verão europeu.

O capitão dos 'Spurs', que estreou nesta temporada com vitória de 1 a 0 sobre o Wolverhampton no domingo passado, agradeceu pela recepção da torcida presente no estádio e pelas demonstrações de apoio que recebeu nas últimas semanas.