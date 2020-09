O atacante sul-coreano Kang-in Lee, do Valencia, se tornou objeto de constantes "solicitações internacionais do mercado asiático" para o clube de Valencia, segundo Fabio Fusco, executivo de desenvolvimento de negócios internacionais do clube espanhol, que participou nesta terça-feira do fórum Soccerex Connected.

"Kang-in Lee está jogando constantemente, e recebemos muitos pedidos do mercado asiático por isso. Isso mostra como é o futebol mundial. Mas o mais importante para nós é desenvolver talentos com nossos valores, que eles sejam embaixadores de nossos valores", explicou Fusco no fórum.