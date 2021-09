O volante francês N'Golo Kanté, do Chelsea. EFE/Arquivo

O volante francês N'Golo Kanté, do Chelsea, deu positivo em teste para covid-19 e não poderá atuar nos próximos dois jogos da equipe, segundo confirmou nesta terça-feira o técnico alemão Thomas Tuchel.

O campeão mundial com os 'Bleus', em 2018, dessa forma, ficará fora do duelo com a Juventus, pela Liga dos Campeões, que acontecerá amanhã, na Itália.