As brasileiras Karen Jonz e Camila Borges estão entre as 16 skatistas que se classificaram nesta quinta-feira para as quartas de final do Campeonato Mundial de skate park, disputado até o próximo domingo no Parque Cândido Portinari, em São Paulo.

Camila, de 23 anos, obteve a 11ª posição da eliminatória, com 29.59 pontos. Já Karen, de 33, é a atleta mais veterana do certame e se classificou em quinto lugar, com 39.93. Ela surpreendeu ao passar de fase, já que desistiu de vários dos últimos torneios para se dedicar à família.