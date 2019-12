O jogador do Pachuca Colin-Kazim Richards. EFE/Arquivo

O atacante inglês naturalizado turco Colin-Kazim Richards trocou de clube no México para a próxima temporada, deixando o modesto Veracruz para assinar com o Pachuca, de maior tradição, e disse em entrevista à Agência Efe já estar notando grandes diferenças.

"Há uma diferença abismal entre as equipes, não tem comparação, e me refiro à organização. O Pachuca tem plena consciência dos detalhes necessários para que seus jogadores só se preocupem em fazer seu trabalho", declarou Kazim, que ficou cinco meses sem receber salário no clube anterior.