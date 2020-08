A atriz Keira Knightley será a estrela da próxima série do catálogo da Apple TV+ com uma ficção que adaptará o romance "A Serpente do Essex", escrito por Sarah Perry e vencedor do prêmio de Livro do Ano no British Book Awards em 2016.

Knightley ("Orgulho e Preconceito " e "Piratas do Caribe") dará vida a uma mulher que acaba de ficar viúva e, após um casamento abusivo, decide deixar Londres para se mudar para uma vila no condado de Essex, intrigada com o retorno de uma criatura mítica à região.