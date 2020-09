A alemã Angelique Kerber, que nesta quarta-feira se classificou para a terceira rodada do US Open de tênis, confessou que a pandemia do novo coronavírus a fez repensar a forma como encara o esporte e a sua rotina como atleta.

"Estes seis meses me mostraram como tudo pode mudar rapidamente. É importante desfrutar do meu tempo, ter uma boa equipe ao meu redor. Isso está no topo da minha lista neste momento", declarou a alemã, campeã do torneio em Nova York em 2016.

Kerber se classificou para a terceira rodada depois de derrotar a compatriota Anna-Lena Friedsam por 6-3 e 7-6. A próxima adversária da ex-número 1 do mundo e atual 23ª colocada do ranking será a vencedora do duelo de tenistas da casa entre Alison Riske e Ann Li.

"Sei que posso jogar tênis, mas há tantas coisas ao redor que também têm que estar certas, não apenas acertar as bolas. É por isso que estou apreciando o tênis, mas também o tempo longe das quadras. Estou tentando me divertir todos os dias", afirmou.