O torneio de tênis de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, viveu neste domingo sua primeira surpresa com a eliminação da número 5 do mundo, a alemã Angelique Kerber, que caiu diante da russa Anastasia Potapova, de apenas 18 anos e 81ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2.

Kerber, que estava há dois meses sem jogar por problemas físicos, já tinha avisado que entraria em quadra por respeito ao Grand Slam parisiense, o único torneio que não figura no histórico da ex-número 1 do mundo de 31 anos.