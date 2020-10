O belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, foi eleito nesta quinta-feira o melhor meia da temporada passada na Liga dos Campeões masculina, enquanto a alemã Dzsenifer Marozsán, do Lyon, ganhou entre as mulheres.

O jogador, de 29 anos, que foi eliminado ainda nas quartas de final, diante do vice-campeão Lyon, disputou o prêmio com Thomas Müller e Thiago Alcântara, ambos campeões com a camisa do Bayern de Munique.