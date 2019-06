O presidente de operações do Golden State Warriors, Bob Myers, informou que Kevin Durant sofreu uma lesão no tendão de Aquiles do pé direito durante a quinta partida do final da NBA, na noite de segunda-feira, em que a franquia californiana venceu o Toronto Raptors, no Canadá, por 106 a 105.

Era o primeiro jogo disputado por Durant após sofrer uma lesão na panturrilha no início do mês passado.