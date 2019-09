O goleiro costa-riquenho Keylor Navas foi anunciado nesta segunda-feira como novo reforço do Paris Saint-Germain, após assinar contrato com o clube até 30 de junho de 2023, em negociação que rendeu a ida do francês Alphonse Areola, da mesma posição, para o Real Madrid, por empréstimo.

O jogador, de 32 anos, que perdeu espaço no clube espanhol desde a chegada do belga Thibaut Courtois, no início da temporada passada.