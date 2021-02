Volante campeão do mundo pela Alemanha em 2014, no Brasil, Sami Khedira voltará a disputar o campeonato nacional de seu país após mais de dez anos, já que assinou contrato com o Hertha Berlim nesta segunda-feira.

"O Hertha fez tudo o que pôde para me ajudar e me deu a oportunidade de voltar à Bundesliga. Sou grato por isso. Mal posso esperar para entrar em campo. Eu me sinto muito bem fisicamente e com a experiência que tenho gostaria de ajudar a equipe e levá-los a um maior sucesso esportivo", declarou o jogador de 33 anos.