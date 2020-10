2 out 2020

EFE Redação Central 2 out 2020

Joshua Kimmich, que se firmou na lateral-direita do Bayern de Munique, onde também atua como volante, meia e zagueiro. EFE/Alexander Hassenstein/POOL

O polivalente Joshua Kimmich, que se firmou na lateral-direita do Bayern de Munique, onde também atua como volante, meia e zagueiro, foi eleito o melhor defensor da temporada passada na Liga dos Campeões masculina, enquanto a francesa Wendie Renard, do Lyon, ganhou entre as mulheres.

O jogador, de 25 anos, disputou o troféu com dois companheiros de equipe, que também levaram o atual campeão ao título continental, o canadense Alphonso Davis e o austríaco David Alaba.