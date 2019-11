O ex-treinador da seleção da Alemanha, Jurgen Klinsmann, assumiu nesta quarta-feira o comando do Hertha Berlim, em substituição a Ante Covic, que deixou o clube que está perto da zona do rebaixamento do Campeonato Alemão, na 15ª colocação, com apenas 11 pontos em 12 partidas.

Klinsmann, que havia entrado para o Conselho de Supervisão do Hertha há algumas semanas como representante do investidor Lars Windhorst que detém 49,9% das ações do clube, assinou compromisso até o final da temporada.