O técnico alemão Jürgen Klopp, do Liverpool, anunciou nesta sexta-feira que o volante brasileiro Fabinho, que se recupera de lesão muscular, estará disponível pra disputar a final da Liga dos Campeões, no próximo dia 28, contra o Real Madrid, no Stade de France.

"Certamente, ele vai estar na final da 'Champions'", disse o comandante, em entrevista coletiva concedida na véspera do duelo com o Chelsea, pela decisão da Copa da Inglaterra.