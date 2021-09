O técnico do Barcelona, Ronald Koeman. EFE/Enric Fontcuberta

O holandês Ronald Koeman, técnico do Barcelona, afirmou, em entrevista publicada nesta quarta-feira que a presença do atacante argentino Lionel Messi fazia que alguns problemas do clube não fossem evidenciados.

"Ocultava tudo. Ele era muito bom e ganhava. Claro que tinha jogadores ao seu redor, mas ele fazia a diferença. Graças a ele, todos pareciam melhores. Isso não é uma crítica, mas sim uma observação", disse o comandante 'blaugrana' à revista holandesa "Voetbal International".