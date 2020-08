O holandês Ronald Koeman foi apresentado nesta quarta-feira como novo técnico do Barcelona, garantiu que deseja trabalhar com o argentino Lionel Messi e que não descarta contar com alguns veteranos do elenco do clube.

"Adoraria trabalhar com Messi, porque Messi ganha jogos para você. É o melhor do mundo, e você quer contar com ele em seu time, não no adversário", disse o sucessor do espanhol Quique Setién, em entrevista coletiva concedida nas dependências do estádio Camp Nou.