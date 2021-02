O técnico holandês Ronald Koeman, garantiu nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que o Barcelona deve ser incluído no grupo de favoritos ao título da Liga dos Campeões, que terá a fase de oitavas de final iniciada amanhã.

"Não vejo que haja outras equipes muito melhores que o Barça. Temos um grande time, que está jogando em um nível muito alto. Temos jogadores fantásticos e podemos vencer qualquer um", disse o comandante 'blaugrana', na véspera do duelo com o Paris Saint-Germain, que acontecerá no estádio Camp Nou.