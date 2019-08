O meia alemão Toni Kroos exaltou a formação do elenco do Real Madrid, em entrevista publicada nesta segunda-feira, mas admitiu que não existe a pretensão de conquistar três Ligas dos Campeões consecutivas, como aconteceu entre as temporadas 2015-2016 e 2017 e 2018.

"Estão criando um projeto que durará anos, não só para esse momento. Queremos jogar o melhor futebol possível e sermos mais consistentes. O resto, virá depois. Se você joga bem, luta pelos títulos", afirmou o craque à revista alemã "Kicker".