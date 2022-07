O tenista australiano Nick Kyrgios, que está nas quartas de final de Wimbledon, foi acusado de agressão pela ex-namorada, a modelo Chiara Passari, com isso, terá que comparecer a um tribunal na Austrália em 2 de agosto, segundo veiculou o jornal local "The Canberra Times".

De acordo com informações repassadas pela polícia australiana, a presença de Kyrgios em audiência judicial tem relação com um caso "de agressão comum" ocorrido em dezembro do ano passado.