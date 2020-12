Neymar e Marquinhos estão no "time ideal" do Campeonato Francês em 2020 para o jornal esportivo "L'Équipe", que conta com oito jogadores do Paris Saint-Germain, um a mais do que na lista do ano passado.

Além dos dois brasileiros, outros representantes da equipe parisiense são o atacante francês Kylian Mbappé, o meia argentino Angel Di Maria, o volante italiano Marco Verratti, o lateral espanhol Juan Bernat, o goleiro costa-riquenho Keylor Navas e o zagueiro francês Presnel Kimpembe.