As seleções de Holanda e Inglaterra, que se classificaram de maneira parecida à fase final da Liga das Nações, se enfrentarão nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília), em busca de seguirem vivas na busca por um título que fortalecerá o processo de renascimento que ambas passam.

O jogo acontecerá no estádio D. Afonso Henriques, localizado na cidade de Guimarães, em Portugal. O vencedor enfrentará no domingo, no Estádio do Dragão, o ganhador do duelo entre os anfitriões e a Suíça, que duelariam nesta quarta-feira. O perdedor ainda disputará o terceiro lugar.