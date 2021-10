Vinicius Junior, do Real Madrid, durante a partida contra o Osasuna nesta quarta-feira no Santiago Bernabeu. EFE/Juanjo Martin

A entidade que organiza a primeira divisão do Campeonato Espanhol de futebol, LaLiga Santander, anunciou nesta quarta-feira que vai denunciar à seção de Crimes de Ódio do Ministério Público de Barcelona os insultos racistas de um torcedor contra o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid.

As ofensas foram feitas no último domingo, no clássico entre a equipe madrilenha e o Barcelona, no estádio Camp Nou.