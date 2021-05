O francês Aymeric Laporte, zagueiro do Manchester City. EFE/Arquivo

O Conselho de Ministros da Espanha aprovou a nacionalização do francês Aymeric Laporte, zagueiro do Manchester City, que agora poderá entrar nos planos do técnico Luis Enrique para a seleção espanhola, confirmaram à Agência Efe fontes da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Laporte, nascido em Agen, chegou ao Athletic Bilbao quando tinha 15 anos. A estreia na equipe profissional foi promovida pelo técnico argentino Marcelo Bielsa - hoje treinador do Leeds United-, em 2013.