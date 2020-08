O lateral-direito Bruno Peres, ex-Santos e São Paulo, se tornou o terceiro jogador da Roma a dar positivo em testes de diagnóstico para o novo coronavírus nessa semana, de acordo com informações divulgadas pelo próprio defensor nesta sexta-feira.

"Quero que todos saibam que estou bem e que não tenho sintomas. Agora, vou respeitar os dias de isolamento, mas mal posso esperar para começar a trabalhar com o resto da equipe antes do início da temporada", disse o defensor, em mensagem publicada no perfil que mantém no Instagram.