O lateral Emerson e o presidente do Barcelona, Joan Laporta, durante a apresentação do jogador brasileiro nesta segunda-feira, no estádio Camp Nou. EFE/Alejandro Garcia

O lateral-direito Emerson foi apresentado nesta segunda-feira como jogador do Barcelona e chegou ao clube catalão prometendo brigar para ser titular do time dirigido pelo técnico holandês Ronald Koeman.

"Eu tinha o sonho de estar aqui no Barcelona. Eu me comprometo não só com o presidente, mas com todos, que a cada dia que eu entrar em campo serei melhor. Sei como é difícil estar aqui, trabalhei muito para isso e vou aproveitar ao máximo a oportunidade da melhor maneira possível", declarou o brasileiro de 22 anos.