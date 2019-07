Especulado como novo reforço do Flamengo, o lateral-esquerdo Filipe Luís, que no último final de semana se despediu do Atlético de Madrid, ainda não deu como certa sua contratação pelo rubro-negro, apesar de reconhecer estar próximo de retornar ao futebol brasileiro após 14 temporadas no exterior.

"Há conversas muito avançadas, mas ainda não está tudo certo. Hoje eu não tenho uma equipe, talvez amanhã, sim. Vamos com prudência", afirmou nesta terça-feira, em entrevista à rádio "Onda Cero", de Madri.