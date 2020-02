A Lazio perdeu nesta quarta-feira uma boa oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Italiano, ao ficar no 0 a 0 com o Verona, no estádio Olímpico, em Roma, em jogo adiado da 17ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado de hoje, a equipe da capital italiana chegou aos 50 pontos, um a menos que o vice-líder Inter de Milão. A Juventus lidera o campeonato com 54 pontos.

Mesmo com o tropeço, a Lazio chegou ao 17º jogo de invencibilidade na competição nacional. As melhores chances da equipe saíram dos pés do meia espanhol Luis Alberto, que acertou a trave do goleiro Marco Silvestri por duas vezes.

No próximo final de semana, pela 23ª rodada, a Lazio visitará o Parma. Já o Verona receberá a Juventus. EFE

