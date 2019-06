O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, arrebatou neste sábado a pole position do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, que é disputado no circuito de Spielberg, em dia marcado por muitas punições e também de problemas para o alemão Sebastian Vettel, companheiro do mais veloz do dia.

Líder do segundo e do terceiro treinos livres, o dono do carro 16 deu mais uma demonstração de forças no Q3, a parte final da sessão que define o grid de largada. O piloto de 21 anos cravou o tempo de 1min03s003, o novo recorde da pista, superando marca estabelecida pelo finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, há um ano.