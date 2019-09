O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, manteve neste sábado a superioridade demonstrada nos treinos livres de sexta-feira e, aproveitando-se de uma estratégia atrapalhada dos rivais, largará na pole position do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, repetindo o feito da semana passada, na Bélgica.

A quarta pole de Leclerc no ano veio com o tempo de 1min19s307 no treino classificatório no circuito de Monza, deixando para trás o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, líder do Mundial de Pilotos, que marcou 1min19s346 no cronômetro e largará na segunda posição.