Representantes do Leeds United estão na Espanha nesta terça-feira para acertar a contratação do atacante espanhol Rodrigo Moreno junto ao Valencia, segundo informações passadas à Agência Efe por pessoas ligadas à negociação, enquanto outra frente do clube inglês tenta fechar com Arthur Cabral, ex-jogador de Ceará e Palmeiras.

Dirigentes de Leeds e Valencia se reuniram hoje e deixaram encaminhada uma operação que pode custar ao clube inglês 40 milhões de euros, 30 milhões fixos e 10 milhões em varíaveis correspondentes a resultados obtidos por Rodrigo, nascido no Rio de Janeiro e filho do ex-jogador Adalberto, mas que defende a seleção espanhola.