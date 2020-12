O Leicester empatou nesta segunda-feira com o Crystal Palace em 1 a 1, fora de casa - muito graças a grande atuação do goleiro espanhol Vicente Guaita, da equipe londrina -, com isso, desperdiçou chance de ficar a apenas um ponto do Liverpool, líder do Campeonato Inglês.

O camisa 31 do time anfitrião brilhou logo aos 19 do primeiro tempo, ao defender cobrança de pênalti do atacante nigeriano Kelechi Iheanacho. Aos 11 da etapa complementar, o ex-Valencia viu o atacante marfinense Wilfried Zaha abrir o placar para o Palace.