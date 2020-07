O Leicester ficou mais próximo de disputar a Liga dos Campeões pela segunda vez na história após ter vencido o Sheffield United por 2 a 0 nesta quinta-feira, em confronto direto no King Power Stadium, enquanto o Aston Villa se distanciou da permanência na primeira divisão ao empatar com o Everton em 1 a 1 no Goodison Park.

Os 'Foxes' vinham com moral abalado, com apenas uma vitória nas seis partidas anteriores, enquanto o Sheffield estava invicto havia quatro partidas, com três triunfos no período.