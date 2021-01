O brasileiro Leonardo, diretor-esportivo do Paris Saint-Germain, afirmou nesta segunda-feira que confia na permanência de Neymar do francês Kylian Mbappé no clube, embora tenha garantido que espera ver em ambos o desejo de permanecer.

"Espero que estejam convencidos de que o PSG, atualmente, é um bom lugar para um jogador de altíssimo nível e ambicioso", afirmou o ex-jogador, em entrevista à revista esportiva "France Football".