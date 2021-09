O brasileiro Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain. EFE/STEPHANIE LECOCQ

O brasileiro Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, disse, em entrevista veiculada nesta terça-feira, que está confiante na permanência do atacante francês Kylian Mbappé após junho de 2022, quando acaba o vínculo contratual do jogador.

"Mbappé representa a diferença entre o superficial e o profundo. Não vejo Kylian indo embora no fim da temporada. A relação de Kylian com o PSG é profunda. Não vejo outra coisa, e ninguém aqui vê o futuro sem ele", disse o dirigente à emissora local "Canal+".