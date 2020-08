O brasileiro Leonardo, diretor-esportivo do Paris Saint-Germain foi informado pelo pai do atacante argentino Lionel Messi, que o camisa 10 já decidiu se transferir para o Manchester City, segundo publica nesta sexta-feira o jornal francês "L'Équipe".

De acordo com o veículo de imprensa, o ex-jogador de Flamengo, São Paulo e seleção telefonou para Jorge Messi, que também é o representante do filho, para saber da situação de momento do craque e também comunicar o interesse do PSG pela contratação.